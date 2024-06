Il muso di un aereo in volo tra Palma di Maiorca e Vienna è stato distrutto dalla grandine

Domenica pomeriggio un aereo della Austrian Airlines in volo tra Palma di Maiorca e Vienna ha subìto grossi danni mentre attraversava un forte temporale a circa 20 minuti dall’arrivo: parte del rivestimento del suo muso si è staccata e la grandine ha crepato i vetri della cabina di pilotaggio. Il volo OS 434 era partito poco prima delle 16 dall’arcipelago spagnolo delle Baleari ed è comunque atterrato attorno alle 18 a Vienna. Nessuno dei passeggeri è stato ferito.

La Austrian Airlines ha detto che l’aereo ha attraversato il temporale mentre si stava avvicinando all’aeroporto di Vienna, e che stando a quanto riferito dai piloti la perturbazione non era stata segnalata dai radar. Un comunicato diffuso domenica specifica che la compagnia ha ordinato le opportune ispezioni per valutare i danni al mezzo: l’Airbus era operativo dal 2001 e fino a futura comunicazione rimarrà a terra, in attesa degli interventi di riparazione.