Una parodia spagnola di “Temptation Island” ha fatto arrabbiare la Repubblica Dominicana

Il governo della Repubblica Dominicana ha protestato sul social media X contro il Partito Popolare spagnolo per un video generato con l’intelligenza artificiale in cui il paese è definito «l’isola della corruzione». Il Partito Popolare è il principale partito di opposizione della Spagna, di centrodestra. Questa settimana ha pubblicato un video per criticare il primo ministro Socialista Pedro Sánchez, la cui moglie Begoña Gómez è stata accusata di traffico di influenze illecite.

Il video è una parodia del famoso programma TV Temptation Island (in spagnolo La isla de las tentaciones), che quest’anno in Spagna ha avuto un eccezionale successo: Sánchez, Gómez e altre persone coinvolte nell’inchiesta sono raffigurate in costume da bagno, come se fossero protagonisti del reality show. Alla fine del video si vede un’immagine satellitare della Repubblica Dominicana (il luogo dove viene girato il programma originale), e poi la scritta: La isla de las corrupciones.

Poco dopo la pubblicazione del video il profilo ufficiale della Repubblica Dominicana su X ha protestato duramente contro il Partito Popolare: «È inaccettabile la strumentalizzazione dell’immagine del paese tramite la corruzione dei suoi simboli nazionali, con lo scopo futile di regolare questioni interne alla politica spagnola».

Poco dopo il Partito Popolare ha cancellato il video. Il primo ministro Sánchez si è scusato a nome di tutto il paese: «Tutto quello che posso dire è che sono mortificato e mi scuso sinceramente a nome della Spagna. La Repubblica Dominicana è un paese amico e un paese straordinario, con cui abbiamo legami storici e culturali».