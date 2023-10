Il video in cui la Svezia propone alla Svizzera di mettersi d’accordo per evitare di essere scambiate

Sabato pomeriggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha registrato un videomessaggio che poi è stato trasmesso domenica al convegno del suo partito, Fratelli d’Italia, intitolato “L’Italia vincente – Un anno di risultati” e organizzato in occasione dell’anniversario del giuramento del governo. Nel momento in cui ha registrato il video Meloni si trovava al Cairo, in Egitto, prima di andare in Israele per una visita ufficiale in cui ha incontrato anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. «Se state guardando questo video significa che non sono riuscita a partecipare di persona e davvero mi dispiace da morire» ha detto Meloni. «Ma in fondo anche io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione, be’ penso che siano i simpatizzanti, i militanti e i dirigenti di Fratelli d’Italia».

Meloni poi ha aggiunto che nonostante l’assenza non ha voluto «farvi mancare il messaggio che avrei voluto portare questa mattina», cioè «testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto e sorriso sul volto». Infine ha concluso con un riferimento allusivo alla storia della sua separazione con il giornalista di Mediaset Andrea Giambruno, annunciata da Meloni stessa venerdì, il giorno dopo che Striscia la notizia aveva trasmesso alcuni fuori onda della trasmissione che conduce, assai imbarazzanti. Della separazione si sta parlando moltissimo sui media e sui social network. «Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto» ha commentato, probabilmente riferendosi alla gran quantità di articoli, approfondimenti e retroscena usciti in queste ore (non sempre fondati): «Sono convinti che alla fine riusciranno a farci perdere la calma, ma finora l’hanno persa loro».