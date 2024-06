Il momento in cui Jannik Sinner ha scoperto che sarebbe diventato il tennista numero 1 al mondo

Con il ritiro del serbo Novak Djokovic dal Roland Garros, l’importante torneo di tennis che si sta giocando in questi giorni a Parigi, il tennista italiano Jannik Sinner è già certo che dal prossimo lunedì diventerà il numero 1 della classifica mondiale maschile: è un avvenimento storico per lo sport italiano, dal momento non ci era mai riuscito nessun italiano o italiana. Sarà ufficiale solo da lunedì per il modo in cui funzionano le classifiche mondiali del tennis, che vengono aggiornate il lunedì dopo la fine dei tornei (le finali solitamente si disputano la domenica).

Quando Djokovic ha annunciato il suo ritiro dal torneo, però, Sinner stava ancora giocando la partita dei quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che poi ha vinto in tre set (6-2, 6-4, 7-6). A fine partita nessuno aveva ancora avvisato Sinner del ritiro di Djokovic: è stato allora l’ex tennista francese e oggi commentatore Fabrice Santoro, nella consueta intervista di fine partita, a dirgli davanti al pubblico del campo centrale del Roland Garros che dal prossimo lunedì sarebbe diventato numero 1 al mondo. Com’è solito fare, Sinner ha celebrato la cosa in modo piuttosto contenuto, nonostante questo sia senza dubbio uno degli obiettivi più importanti della sua carriera.

Sinner si è limitato a ringraziare il pubblico che lo applaudiva, poi ha detto di essere dispiaciuto per il ritiro di Djokovic e infine che cercherà di non pensare troppo a questo obiettivo raggiunto, per concentrarsi sulla semifinale del Roland Garros in programma venerdì. Poi ha aggiunto: «È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con tutti quelli che stanno guardando a casa, soprattutto dall’Italia. Vedremo cosa riuscirò a fare venerdì».