Il video di una rapina da film a un portavalori, in Puglia

Lunedì mattina c’è stara una rapina un furgone portavalori sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce: sui social circola un video abbastanza impressionante, che mostra l’assalto compiuto da alcuni rapinatori mascherati. Il video è stato ripreso da un automobilista che arrivava dal senso di marcia opposto: si vedono due macchine con i lampeggianti di traverso sulla strada per fermare il furgone portavalori, alcune persone armate col volto coperto che ci girano attorno, e a un certo punto un’esplosione per far aprire le portiere di dietro del portavalori.

La rapina è avvenuta lunedì mattina presto, e non ci sono feriti. Non è chiaro se i rapinatori siano effettivamente riusciti a rubare qualcosa. Un testimone che era dietro ha raccontato che le due auto si sono messe di traverso alla carreggiata per fermare il furgone, i rapinatori sono scesi e hanno iniziato a sparare per aria per fermare il traffico. Da lì è iniziato l’assalto. Sono arrivati poi i carabinieri che hanno inseguito i rapinatori, con cui c’è anche stata una sparatoria. Due di questi sono stati presi e arrestati.