Il video degli agenti di polizia bavaresi senza pantaloni per lamentarsi della mancanza di divise

Il primo aprile un sindacato della polizia della Baviera, lo stato nel sud della Germania, ha pubblicato un video per attirare l’attenzione sui ritardi nella consegna delle divise agli agenti di polizia. Nel video due agenti si chiedono a vicenda da quanto stiano aspettando le loro: una dice quattro mesi, l’altro sei. Poco dopo l’inquadratura si allarga, mostrando che i due agenti sono senza pantaloni.

Nel video il presidente del sindacato, Jürgen Köhnlein, dice che «quello che sembra un pesce d’aprile è invece la realtà», dato che i tempi d’attesa per 21 capi diversi, fra cui giacche e pantaloni, sono anche di diversi mesi, e chiede l’intervento del ministero dell’Interno bavarese. Köhnlein ha aggiunto anche che a causa dei ritardi le nuove reclute sarebbero costrette a concludere l’addestramento in abiti civili.

Un portavoce del ministero ha detto che i ritardi sono dovuti a problemi nella catena di distribuzione, che sono «una grande seccatura anche per noi». Per risolvere il problema il governo ha fatto sapere che inizierà a gestire autonomamente la consegna delle divise, smettendo di appaltarla ad aziende esterne. Il ministero ha comunque minimizzato i problemi, dicendo che in assenza di determinati capi, come i pantaloncini corti, gli agenti possono sempre far ricorso ad altri.