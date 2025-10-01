Uno dei video più visti sul nuovo social di OpenAI per filmati fatti con l’IA mostra Sam Altman che fa un furto

Gabriel Petersson, lo sviluppatore di OpenAI che si è occupato del nuovo sistema di intelligenza artificiale per produrre video Sora 2, ha pubblicato su X quello che alcune ore fa era il più visto sulla specie di social network creato dalla società per condividere questi filmati. OpenAI è famosa per ChatGPT e il video mostra il suo CEO, Sam Altman, che viene ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre cerca di rubare una scheda grafica dallo scaffale di un negozio di informatica ma viene subito beccato da una guardia di sicurezza.

In queste ore Petersson ha ripubblicato vari altri video fatti con l’IA, principalmente allo scopo di pubblicizzare Sora 2. Anche il video di lancio di Sora 2, realizzato da OpenAI, aveva come protagonista Altman. Per ora l’applicazione per condividere i video, che ricorda Instagram e TikTok, è disponibile solo sugli iPhone nel Nordamerica e nella prima fase si potrà accedere al sistema solamente tramite un invito.

Rispetto alla sua versione precedente, Sora 2 consente di realizzare video, chiamati “cameo”, a partire da persone reali, inserendole in contesti virtuali. Questa novità è stata accolta da dubbi legati a questioni di privacy e al rischio che vengano prodotti video fasulli che mostrano persone reali. Secondo OpenAI i cameo potranno essere realizzati solo con l’espresso consenso delle persone coinvolte e non è previsto che se ne possano produrre di personaggi pubblici (come Altman). Sotto al post di Petersson, però, altri utenti hanno caricato video col CEO, dicendo di averli fatti con Sora 2: per questo il post di Petersson è stato considerato una gaffe, o un’ammissione che qualcosa non sta funzionando.

