I nuovi spettacolari video realizzati con Sora

Negli ultimi due giorni sono stati diffusi diversi video realizzati con Sora, un nuovo strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare video a partire da input testuali. Sora è stato sviluppato da OpenAI, la più importante società al mondo a occuparsi di intelligenza artificiale.

Al momento i video generati con Sora durano al massimo un minuto. Sono molto dettagliati, realistici e di una qualità decisamente maggiore rispetto agli strumenti simili già sul mercato. Per ora Sora non è disponibile al pubblico, ma solo a un gruppo di designer, artisti e videomaker selezionati da OpenAI.

Da quando è stato presentato Sora, la squadra che si è occupata dello sviluppo di questo strumento ha iniziato a pubblicare diversi video, tutti piuttosto spettacolari.

Il video che segue, per esempio, è stato generato partendo da questo testo. «La telecamera si abbassa e si allarga su una splendida vista panoramica sullo splendido oceano e sugli edifici storici lungo una splendida e pittoresca cittadina costiera arroccata sulle scogliere. Edifici colorati nei toni del giallo, arancione, rosa e bianco scendono lungo i ripidi pendii della costa frastagliata della costiera amalfitana, in Italia. L’architettura ha un fascino classico europeo, con tetti di tegole e dettagli decorati. Numerose barche e yacht punteggiano le acque calme, il che implica che qui si possono fare attività ricreative come andare in barca o visitare la città. La vegetazione lussureggiante, il paesaggio montuoso. L’immagine complessiva è vibrante, invitante e vivace, potenzialmente adatta per vacanze tra avventure e relax, la luce è calda e dorata».

"The camera lowers and widens to a grand panoramic view overlooking the beautiful ocean and the historical buildings along the a stunning coastal picturesque town perched on the cliffs…"

Ecco altri esempi di video generati con Sora diffusi negli ultimi due giorni.

"a walking figure made out of water tours an art gallery with many beautiful works of art in different styles"

