Il video in cui Michael J. Fox suona la chitarra con i Coldplay

Sabato l’attore e produttore cinematografico canadese Michael J. Fox ha suonato con i Coldplay, un popolare gruppo rock britannico, durante il loro concerto al festival musicale Glastonbury, che si tiene ogni anno a giugno in Inghilterra.

Fox era stato invitato a partecipare dal cantante Chris Martin, che dopo il concerto ha detto che lui e gli altri membri della band sono dei grandi fan di Ritorno al futuro, saga cinematografica di enorme culto diretta da Robert Zemeckis. In Ritorno al futuro Fox interpretava il protagonista Marty McFly, e in una delle scene più famose e citate del film lo si vedeva suonare (in playback) una chitarra in una cover di “Johnny B. Goode”, una celebre canzone di Chuck Berry.

Fox ha suonato la chitarra anche ieri sera, accompagnando due delle canzoni più famose della band: “Humankind” e “Fix you”. Fox ha compiuto 63 anni lo scorso 9 giugno: nel 1991, quando ne aveva 29, gli fu diagnosticata la malattia di Parkinson, che lo ha portato a recitare sempre meno.