Un concerto degli MGMT, prima che diventassero gli MGMT

Da qualche giorno stanno circolando sui social i video di uno dei primi concerti di Benjamin Goldwasser e Andrew VanWyngarden, i componenti degli MGMT, un famosissimo duo statunitense di rock psichedelico ed elettronico degli anni Duemila. Il concerto si tenne il 20 aprile del 2003, quando Goldwasser e VanWyngarden erano ancora degli studenti, alla Wesleyan University di Middletown, nello stato del Connecticut. Da lì a qualche anno gli MGMT sarebbero diventati un gruppo di fama mondiale soprattutto grazie a due canzoni che arrivarono ovunque. E i video colpiscono perché in quell’occasione suonarono davanti a un pubblico molto ristretto – una ventina di persone – e con un atteggiamento particolarmente genuino e allegro.

Ha avuto ampia diffusione soprattutto un momento specifico dell’esibizione: quello in cui Goldwasser e VanWyngarden suonano “Kids”, la loro canzone più famosa, eseguita in una versione praticamente identica a quella che, quattro anni dopo, avrebbero inserito in Oracular Spectacular, il loro primo disco. Un altro spezzone notevole è quello in cui gli MGMT suonano una cover di “This Must Be the Place” dei Talking Heads.

Anche se il video del concerto di Middletown circolava già 14 anni fa, è diventato virale soltanto da una settimana, cioè da quando il canale Rad Scientist lo ha ricaricato in 6 parti su YouTube.