Il video di ringraziamento della Mercedes a Lewis Hamilton

Domenica il pilota inglese Lewis Hamilton gareggerà per l’ultima volta con la Mercedes in Formula 1, visto che dalla prossima stagione passerà alla Ferrari. Hamilton ha 39 anni e ha vinto sette Mondiali, sei dei quali con la Mercedes, con cui gareggia dal 2013. Viene considerato uno dei migliori piloti di sempre e anche una figura di riferimento per i diritti delle persone nere: è l’unico pilota nero in Formula 1 e ha spesso preso posizione sul tema delle discriminazioni razziali, cercando di contrastare molti pregiudizi ancora radicati anche nella Formula 1. Nel video con cui la Mercedes lo ha ringraziato viene mostrato come Hamilton, con i suoi successi e il suo attivismo, sia stato (e sia tuttora) d’ispirazione per le nuove generazioni.