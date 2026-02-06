Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la nota cantante statunitense Mariah Carey ha cantato in italiano la canzone di Domenico Modugno “Nel blu dipinto di blu”. A quanto se ne sa Carey non parla l’italiano, e per questo per pronunciare correttamente le parole in italiano ha usato un grande gobbo elettronico, che le mostrava direttamente la pronuncia da usare con una traslitterazione anglofona a lei più familiare. Un esempio che un po’ fa strano e un po’ fa ridere: per fare in modo che dicesse «E incominciavo a volare nel cielo infinito», sul gobbo è apparso «Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe».

In ogni caso la prestazione di Carey è stata molto apprezzata dalle persone presenti allo stadio, che al termine della canzone l’hanno applaudita calorosamente.