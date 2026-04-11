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I video e le foto dell’ammaraggio di Artemis II

Il momento in cui la capsula Orion ha toccato l'Oceano Pacifico (NASA/Bill Ingalls)
Il momento in cui la capsula Orion ha toccato l'Oceano Pacifico (NASA/Bill Ingalls)

Poco dopo le due di notte di sabato, la capsula Orion ha toccato l’acqua dell’oceano Pacifico, al largo della costa della California. Trasportava i quattro astronauti della  missione Artemis II, che ha girato intorno alla Luna percorrendo più di un milione di chilometri.

Orion è stata raggiunta da una nave della marina militare degli Stati Uniti per aiutare l’equipaggio a uscire dalla capsula. Sono passati dalla capsula a una zattera gonfiabile, e poi agganciati a un elicottero per essere portati sulla nave.

(NASA/James Blair)

Gli astronauti Reid Wiseman, a sinistra, e Jeremy Hansen sulla nave USS John P. Murtha dopo il loro recupero e quello degli altri membri dell’equipaggio di Artemis II: Christina Koch e Victor Glover (NASA/Bill Ingalls)

Nel momento in cui i paracaduti della capsula si sono aperti, prima dell’ammaraggio, dalla NASA in collegamento con gli astronauti si sono sentiti commenti sollevati per come si erano distesi bene, senza nessun intoppo.

Il rientro era la fase più delicata della parte conclusiva della missione, avvenuto senza razzi ingombranti e sfruttando la gravità della Terra. In pratica, semplificando molto, l’equipaggio è entrato nell’atmosfera e poi è precipitato verso la superficie terrestre rallentando la sua corsa grazie agli strati di atmosfera sempre più densi, e poi con i paracaduti.

Gli astronauti Victor Glover, pilota della missione, e Christina Koch stringono la mano a Jared Isaacman, capo della NASA (NASA/Bill Ingalls)

– Leggi anche: La fine di Artemis II è un nuovo inizio

Tag: artemis ii-Nasa-spazio

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