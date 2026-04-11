I video e le foto dell’ammaraggio di Artemis II

Poco dopo le due di notte di sabato, la capsula Orion ha toccato l’acqua dell’oceano Pacifico, al largo della costa della California. Trasportava i quattro astronauti della missione Artemis II, che ha girato intorno alla Luna percorrendo più di un milione di chilometri.

Orion è stata raggiunta da una nave della marina militare degli Stati Uniti per aiutare l’equipaggio a uscire dalla capsula. Sono passati dalla capsula a una zattera gonfiabile, e poi agganciati a un elicottero per essere portati sulla nave.

Nel momento in cui i paracaduti della capsula si sono aperti, prima dell’ammaraggio, dalla NASA in collegamento con gli astronauti si sono sentiti commenti sollevati per come si erano distesi bene, senza nessun intoppo.

Il rientro era la fase più delicata della parte conclusiva della missione, avvenuto senza razzi ingombranti e sfruttando la gravità della Terra. In pratica, semplificando molto, l’equipaggio è entrato nell’atmosfera e poi è precipitato verso la superficie terrestre rallentando la sua corsa grazie agli strati di atmosfera sempre più densi, e poi con i paracaduti.

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