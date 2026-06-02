Da Costa a Costa racconta: le case degli italoamericani negli Stati Uniti

Nel nuovo video uscito sul canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa è andato a trovare nelle loro case in Texas tre lettori della newsletter settimanale per vedere dove e come vivono le famiglie nei quartieri residenziali della classe media; come si mischiano due tradizioni forti come quella italiana e quella statunitense nel vivere una casa; come funziona il mercato immobiliare americano e cosa cambia nell’acquisto di una casa rispetto all’Italia.

Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito.

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.