La città più “strana” d’America: Austin

Nel nuovo video uscito sul canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta e mostra molti luoghi di Austin, una delle città più speciali degli Stati Uniti, talmente speciale che tradizionalmente si autodefinisce “weird”, cioè “strana”. È speciale per la sua storia, per chi ci abita e per come sta cambiando, visto che attrae ogni anno nuovi residenti, specialmente quelli californiani.

È la capitale del Texas, è una città che sta diventando importantissima per l’industria tecnologica, ma è allo stesso tempo vicina alla natura e conserva una tradizione musicale molto forte. Viene definita “un mirtillo in un piatto di salsa al pomodoro”, e se guardate il video scoprirete il perché.

Il video si può vedere gratuitamente qui, o di seguito.

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.