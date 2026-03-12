Lo strano annuncio in diretta tv dell’attacco alla base italiana di Erbil

La notizia dell’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata data in modo inusuale. Ci si aspetterebbe che notizie così delicate vengano date dai media o da fonti ufficiali, invece l’attacco è stato annunciato in diretta televisiva da Angelo Bonelli, deputato che non fa parte nemmeno della maggioranza di governo (è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra).

Mentre era ospite a Realpolitik su Rete 4, Bonelli ha ricevuto un messaggio dal ministro della Difesa Guido Crosetto che riferiva dell’attacco, e Bonelli l’ha letto in diretta. Sembra improbabile che l’intenzione di Crosetto fosse quella di far sapere dell’attacco in questo modo. Bonelli non ha voluto commentare l’accaduto, e non ha spiegato che tipo di messaggio fosse, se in una chat di gruppo o diretto solamente a lui.

Il giornalista di Repubblica Giuliano Foschini scrive che «l’informazione avrebbe dovuto restare riservata, almeno nell’immediatezza dei fatti», e che «l’annuncio tv ha creato non poco imbarazzo», verosimilmente nel governo.

Subito dopo l’annuncio in tv, l’account ufficiale del ministero della Difesa ha pubblicato un post sull’attacco a Erbil, citando il ministro Crosetto. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, poi, ha chiamato la trasmissione per fornire altri dettagli e dare rassicurazioni sui militari italiani alla base, tra cui non ci sono state persone uccise né ferite.