Il video fatto con l’AI dalla città di Tokyo per mostrare le conseguenze di una possibile eruzione del Monte Fuji

L’amministrazione di Tokyo ha pubblicato un video, quasi interamente generato con l’intelligenza artificiale (AI), in cui mostra cosa potrebbe succedere alla città e alla sua popolazione di circa 14 milioni di abitanti se eruttasse il Monte Fuji, che è un vulcano attivo e si trova a circa due ore d’auto a sud-ovest della città.

L’eruzione del vulcano non è un pericolo imminente: l’ultima avvenne nel 1707, e durò circa due settimane. Il video è stato fatto per ricordare alla popolazione che comunque la possibilità di un’eruzione esiste, e sensibilizzarla a prendere eventuali precauzioni.

Il video inizia mostrando una persona che riceve sul cellulare un’avviso dell’eruzione del Monte Fuji. In seguito iniziano le immagini generate con l’intelligenza artificiale che mostrano l’eruzione del vulcano, l’avvicinarsi verso la città di una nuvola di cenere (il video specifica che potrebbe raggiungerla in una o due ore a seconda dell’intensità del vento) e le possibili conseguenze sulla popolazione.

Di recente era già successo che ai cittadini della zona vicino al Monte Fuji venisse ricordato di prepararsi a un’eventuale eruzione. A marzo il governo nazionale aveva emesso delle linee guida, raccomandando alla popolazione di avere scorte di beni necessari per almeno due settimane in caso di eruzione.