Un’informazione in più su cosa è successo prima della morte di Abderrahim Fakir

C’è un verbale del pronto soccorso che dà nuove informazioni su quello che è successo prima di morire ad Abderrahim Fakir, l’uomo marocchino di 42 anni morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano a terra. Il verbale mostra che il 20 giugno Fakir si era fatto un taglio in un polso ed era andato in ospedale a chiedere di parlare con uno psichiatra. Nel referto c’è scritto che era «vigile e orientato, di umore deflesso ma tranquillo». In quel momento non era seguito da un Centro di salute mentale, la struttura pubblica del territorio per la cura dei disturbi psichiatrici.

E’ un documento importante, che aiuta a capire cosa sia successo a Fakir domenica 19 luglio, il giorno in cui è morto. La polizia era intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione secondo cui stava dando «in escandescenze»: nell’audio della telefonata una persona dice che stava urlando e prendendo a calci i portoni dei garage di un palazzo.

Le informazioni contenute nel referto sembrano suggerire che Fakir potesse avere un disagio psichico, anche se non ci sono diagnosi per confermarlo. Si sa poco anche a proposito di altri problemi di salute: qualche conoscente ha detto che era cardiopatico e che soffriva d’asma. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma è probabile che se ne saprà qualcosa in più dopo l’autopsia.