Lo striscione gigante di Greenpeace a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos

Una decina di attivisti e attiviste di Greenpeace Italia e di un collettivo inglese, Everyone Hates Elon, lunedì mattina ha steso uno striscione di 400 metri quadrati in piazza San Marco, a Venezia, per protestare contro il matrimonio di Jeff Bezos, proprietario di Amazon, e della giornalista Lauren Sanchez. Sullo striscione è scritto: «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax», cioè «se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse».

L’organizzazione del matrimonio ha affittato l’intera isola di San Giorgio, di fronte a San Marco, dove tra il 24 e il 28 giugno (la data ufficiale non è ancora stata comunicata per sicurezza) sono in programma il ricevimento e i festeggiamenti. Alcune zone della città saranno chiuse e si prevedono disagi per chi deve spostarsi. Gli attivisti del comitato “No Space for Bezos”, fondato da poco a Venezia, hanno già fatto alcune proteste e per il 28 giugno hanno organizzato una manifestazione diffusa in diverse zone del centro storico.

Bezos, hanno fatto sapere da Greenpeace, «incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale».

– Leggi anche: A Venezia è nato un comitato contro il matrimonio di Jeff Bezos