Un’insolita gara su macchine Lego, in Formula 1

Poco prima della Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, i 22 piloti che competono nella Formula 1, il più importante e seguito campionato automobilistico del mondo, hanno fatto un giro di pista molto particolare.

Hanno usato dei go-kart realizzati con i mattoncini Lego, uno degli sponsor della Formula 1. I go-kart avevano i colori e i loghi delle auto guidate normalmente da ciascun pilota nelle gare vere e proprie.

I piloti, di cui in questo caso si vedevano le facce perché non era necessario indossare il casco, sembravano molto divertiti: alcuni sono andati apposto contro le auto di altri piloti, mentre alcuni sono andati fuori pista.

Non tutti sono riusciti a tornare al punto di partenza in modo autonomo: il pilota spagnolo Carlos Sainz ha dovuto farsi dare un passaggio dall’inglese Lando Norris.

La gara ufficiale è cominciata alle 16 e tra i favoriti c’è l’italiano Kimi Antonelli, partito in prima posizione.