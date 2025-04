Il primo trailer del nuovo film della serie “Una pallottola spuntata”, con Liam Neeson

È stato pubblicato il primo trailer del nuovo film della serie Una pallottola spuntata (The Naked Gun in inglese), con Liam Neeson, che prenderà il posto di Leslie Nielsen, il protagonista dei primi tre film della serie, morto nel 2010. I film originali (Una pallottola spuntata del 1988, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura del 1991 e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale del 1994) ebbero un grande successo e sono ricordati tra i migliori esempi di commedia demenziale. La scelta di Liam Neeson come protagonista del nuovo film è stata piuttosto sorprendente, dato che l’attore britannico è noto soprattutto per i suoi ruoli drammatici. Interpreterà il figlio del protagonista dei film con Leslie Nielsen (il tenente Frank Drebin). Il film uscirà il 1º agosto.

Il trailer in inglese

Il trailer in italiano