Un collaboratore di Rodrigo Duterte ce l’aveva messa tutta per consegnargli una pizza mentre era agli arresti nelle Filippine

Prima di essere portato nei Paesi Bassi per essere processato alla Corte penale internazionale, l’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato trattenuto agli arresti in una base militare di Pasay, a sud di Manila. Mentre si trovava lì il senatore Bong Go, collaboratore personale di Duterte da molti anni, ha cercato in tutti i modi di fargli arrivare una pizza: i video dell’uomo che cerca di convincere le guardie a far entrare la scatola di cartone e poi tenta di farla scivolare attraverso le fessure del cancello della base è stato molto commentato online nelle Filippine. Go ha spiegato di aver ricevuto varie telefonate da una delle figlie di Duterte, che si trovava nella base assieme al padre e alla madre, che gli chiedeva di portare loro qualcosa da mangiare.

La popolarità del video ha spinto alcune catene di pizzerie a fare dei post pubblicitari ispirati alla scena. Domino’s Pizza ad esempio ha fatto un post che mostra come sono fatte le sue scatole, perché alcune persone avevano scambiato quella portata da Go per una delle loro.

Duterte è accusato di crimini contro l’umanità per via delle sue politiche molto dure sul contrasto alla diffusione della droga e sarà il primo leader non africano a essere processato dalla Corte penale internazionale.