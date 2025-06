Agli Uffizi di Firenze un uomo è inciampato e ha fatto uno squarcio su un dipinto

Un uomo che stava visitando gli Uffizi, il più importante museo di Firenze e uno dei più visitati al mondo, ha fatto uno squarcio su un dipinto dopo essere inciampato: l’opera era il “Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana”, di Anton Domenico Gabbiani, realizzato alla fine del Seicento. Il danno è piuttosto visibile, come mostrano alcune immagini diffuse dal Corriere Fiorentino e dal Tg1, ma la direzione del museo ha fatto sapere che non è grave e che potrà essere riparato in pochi giorni per poi tornare in esposizione. Gli Uffizi hanno denunciato l’uomo responsabile dello squarcio.

Gran parte dei media italiani ha scritto che l’uomo sarebbe inciampato mentre cercava di farsi un selfie: è stato però diffuso un video – dal Tg1 e dall’agenzia Ansa – che mostra il momento del danneggiamento, e non sembra affatto che l’uomo avesse un telefono in mano. Dal video sembra effettivamente che si stia mettendo in posa, ma non è chiaro se lo faccia per farsi fare una foto, perché la donna che è con lui non sembra a sua volta avere un telefono o una macchina fotografica in mano.

Il “Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana” è normalmente conservato a Palazzo Pitti, sempre a Firenze, ed è agli Uffizi in questi giorni per una mostra temporanea, che sarà visitabile fino al 28 novembre.