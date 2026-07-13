Il video di un bisonte che scaraventa in aria un turista al parco di Yellowstone, negli Stati Uniti

Al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, un bisonte ha attaccato e scaraventato in aria un visitatore: l’uomo, Carl Isom-McDaniel, ha diverse fratture in più punti del corpo ma non pare che sia in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto venerdì nel Bridge Bay Campground, una zona del parco in cui è possibile fare campeggio e in cui McDaniel si trovava insieme al nipote, all’esterno del loro pickup. L’aggressione è stata ripresa e raccontata nel dettaglio dal fotografo Mike MacLeod, che si trovava lì e che fotografa da anni animali selvatici: MacLeod ha detto che prima di avvicinarsi a McDaniel il bisonte aveva cercato di rincorrere un gruppo di bambini. Secondo lui e un altro fotografo di animali selvatici, Ron Magill, il bisonte stava probabilmente sperimentando un picco di testosterone visto che è appena iniziata la stagione dell’accoppiamento. Non è chiaro se il bisonte potesse entrare in quell’area oppure no: al momento il parco non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.