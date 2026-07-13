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Il video di un bisonte che scaraventa in aria un turista al parco di Yellowstone, negli Stati Uniti

Il momento in cui il turista viene lanciato in aria dal bisonte
Il momento in cui il turista viene lanciato in aria dal bisonte

Al parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, un bisonte ha attaccato e scaraventato in aria un visitatore: l’uomo, Carl Isom-McDaniel, ha diverse fratture in più punti del corpo ma non pare che sia in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto venerdì nel Bridge Bay Campground, una zona del parco in cui è possibile fare campeggio e in cui McDaniel si trovava insieme al nipote, all’esterno del loro pickup. L’aggressione è stata ripresa e raccontata nel dettaglio dal fotografo Mike MacLeod, che si trovava lì e che fotografa da anni animali selvatici: MacLeod ha detto che prima di avvicinarsi a McDaniel il bisonte aveva cercato di rincorrere un gruppo di bambini. Secondo lui e un altro fotografo di animali selvatici, Ron Magill, il bisonte stava probabilmente sperimentando un picco di testosterone visto che è appena iniziata la stagione dell’accoppiamento. Non è chiaro se il bisonte potesse entrare in quell’area oppure no: al momento il parco non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

Tag: bisonte-parco nazionale di yellowstone-stati uniti

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