Il post in cui Trump si è sostanzialmente paragonato a Gesù

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diffuso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo mostrava con fattezze simili a Gesù, intento a fare una specie di miracolo: si vede Trump con le mani piene di luce, che ne appoggia una sulla fronte di un uomo malato sdraiato su un letto. Tutto attorno ci sono uomini e donne con aria adorante, una intenta a pregare, e sullo sfondo in alto, illuminati di altra luce – dove in una tradizionale immagine sacra ci sarebbero gli angeli – ci sono uomini armati che sembrano soldati.

Trump ha condiviso l’immagine sulla piattaforma da lui stesso creata Truth Social, per poi cancellarla poche ore dopo, in seguito alle molte critiche ricevute. Ha sostenuto che fosse la raffigurazione di un medico che stava «facendo stare meglio le persone», dunque non di Gesù, e ha accusato i media di avere montato un caso. Il post cancellato è questo:

Trump ha condiviso quest’immagine su Truth poche ore dopo aver pubblicato un altro post, sempre su Truth, in cui criticava il papa: parlando di Leone XIV, il primo papa nella storia di origini statunitensi, lo aveva definito «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Trump aveva aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico».

Le parole di Trump sul papa hanno provocato altre critiche. In Italia non lo hanno contestato solo esponenti politici di sinistra o centrosinistra, ma anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto di trovare «inaccettabili» le sue parole: Meloni ha aggiunto che in quanto capo della Chiesa cattolica «è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra». Ultimamente Meloni ha mostrato in più di un’occasione di voler mettere un po’ di distanza fra sé e Trump, benché con molta cautela e senza prendere apertamente posizioni contrarie.