Gli alberi sradicati e le auto spostate dal vento a causa di una tromba d’aria a Roma

Attorno alle 8 di mercoledì c’è stata una tromba d’aria che ha sradicato alberi e danneggiato alcune auto nell’area attorno a via Prati fiscali e via Conca d’oro, nella zona nord-ovest di Roma. Le immagini riprese dalle persone del posto o dalle webcam mostrano il vento sollevare da terra detriti, spostare auto ferme, abbattere rami e piegare cartelli stradali.

Durante la tromba d’aria ci sono state diverse segnalazioni di blackout temporanei. Sempre in zona di via Conca d’oro un pino è caduto su un distributore di benzina, e alcune strade sono state bloccate. Al momento comunque non risultano feriti.

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