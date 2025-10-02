I tre rigori consecutivi della Roma parati da Berke Özer, il portiere del Lille

Nella partita di Europa League di giovedì sera contro il Lille, la Roma non è riuscita a segnare un rigore per tre volte consecutive: il merito è del portiere Berke Özer, che li ha parati tutti. Sarebbe già stato notevole pararli in tre in momenti diversi della partita, ma la prestazione di Özer è stata ancora più straordinaria perché ci è riuscito su tre ripetizioni consecutive: nelle prime due occasioni non aveva tenuto almeno un piede sulla linea, come richiede il regolamento, e l’arbitro ha fatto ripetere il rigore.

I primi due li ha calciati l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, con lo stesso sinistro a incrociare; il terzo invece l’ha tirato il centrocampista argentino Matías Soulé, che ha provato a spiazzare Özer calciando dall’altro lato, ma anche questo è stato respinto. La prestazione di Özer è stata determinante: il Lille ha infatti vinto la partita 1 a 0, con un gol dell’attaccante islandese Arnar Haraldsson al sesto minuto del primo tempo.