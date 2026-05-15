I tre nuovi album pubblicati dal rapper canadese Drake, contemporaneamente

Venerdì il rapper canadese Drake, uno dei più famosi al mondo, ha pubblicato a sorpresa tre nuovi album contemporaneamente: oltre all’attesissimo Iceman, la cui uscita era già prevista per il 15 maggio, sono usciti anche Habibti e Maid of Honour.

È la prima volta che Drake pubblica nuova musica dal 2024, l’anno in cui ingaggiò un beef (una rivalità in cui i rapper si offendono reciprocamente con canzoni scritte appositamente per insultarsi) contro Kendrick Lamar, da cui uscì malissimo. Una delle canzoni che Lamar scrisse per quel beef, “Not Like Us” (nel cui testo Drake veniva descritto come un pedofilo, tra le altre cose) ottenne un successo piuttosto clamoroso e diventò la più premiata nella storia dei Grammy, i principali riconoscimenti dell’industria discografica statunitense.

Drake minacciò azioni legali contro Lamar, attirandosi moltissime antipatie da parte di appassionati e addetti ai lavori che cominciarono a criticarlo per aver perso la sua street credibility (quella forma di rispetto che i rapper si vantano spesso di aver guadagnato “per strada”, e che prevede che eventuali screzi debbano essere risolti senza ricorrere a vie legali).

Drake punta evidentemente moltissimo su questi nuovi dischi, che sono un’occasione per rilanciare la sua immagine. Lo si intuisce anche dalle collaborazioni: hanno partecipato rapper molto famosi come Future, 21 Savage, Molly Santana, Sexyy Red e Loe Shimmy. L’album è stato curato prevalentemente dal produttore discografico canadese 40 (Noah James Shebib), storico collaboratore di Drake.

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