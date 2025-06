La spettacolare traversata di un gruppo di funamboli a 4mila metri, sul massiccio del Monte Bianco

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno un gruppo di quindici funamboli del collettivo francese Les Passagers du vide ha compiuto un’impresa notevole: una traversata a 4mila metri di altitudine tra il Dente del Gigante e il monte Mallet, che si trovano sul massiccio del Monte Bianco nell’Alta Savoia, vicino al confine con la Valle d’Aosta. Il monte Mallet arriva a 3.988 metri, mentre il Dente del Gigante a 4.014: i funamboli sono passati dall’uno all’altro percorrendo una distanza di quasi 800 metri su una corda larga 2 centimetri, sospesi 700 metri sopra un ghiacciaio.

Durante la traversata i funamboli erano assicurati a un sistema di protezione anticaduta, detto linea vita. Per prepararla ci sono voluti otto mesi, e per trasportare gli oltre 400 chili di attrezzatura necessaria 25 salite in tre settimane. Una volta allestito il tutto, hanno poi dovuto aspettare le condizioni meteo ideali. Non è la prima traversata in alta montagna per il collettivo: in un post condiviso su Instagram, l’hanno definita «un’avventura collettiva, umana, di tecnica ed emozionante».

