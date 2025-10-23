Il trailer di “Pluribus”, la nuova serie del creatore di “Breaking Bad”

Mercoledì è uscito il trailer di Pluribus, una serie sci-fi di Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, due delle serie più acclamate dalla critica degli ultimi vent’anni. La serie è ambientata in un mondo in cui l’umanità sembra essere preda di un misterioso incantesimo che ha reso tutti inspiegabilmente ottimisti e felici. La protagonista è Carol, l’unica persona rimasta immune.

È interpretata da Rhea Seehorn, attrice già diretta da Gilligan in Better Call Saul nel ruolo di Kim Wexler per cui aveva ottenuto due candidature agli Emmy. I primi due episodi di Pluribus saranno disponibili su Apple TV+ a partire dal 7 novembre.