L’autore di The Last of Us ha annunciato un nuovo videogioco, “Intergalactic: The Heretic Prophet”

Giovedì PlayStation ha pubblicato il primo trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo videogioco scritto da Neil Druckmann, autore delle apprezzate serie di videogiochi The Last of Us e Uncharted. Il gioco sarà prodotto, come queste serie, dallo studio Naughty Dog (di proprietà di Sony), e sarà ambientato in un universo alternativo in cui i viaggi nello spazio sono notevolmente progrediti a partire dal 1986: seguirà la storia di una cacciatrice di taglie chiamata Jordan Mun, interpretata dall’attrice Tati Gabrielle.

Per ora della storia non si sa molto altro: nel trailer si vede soprattutto l’interno dell’astronave della cacciatrice, che ha marchio Porsche, una conversazione con l’agenzia per cui lavora e pochi secondi di una battaglia tra lei e un grosso robot, in cui vengono usate delle specie di spade laser. Druckmann ha comunque confermato che sarà un videogioco d’azione e avventura, che trae ispirazione da anime classici come Akira e Cowboy Bebop. La colonna sonora sarà composta da Trent Reznor e Atticus Ross, che fanno parte della band industrial rock Nine Inch Nails e negli ultimi anni hanno composto anche le colonne sonore di The Social Network di David Fincher e Challengers di Luca Guadagnino.