Il trailer di “Il gladiatore II”, con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington

Martedì la Paramount Pictures ha diffuso il primo trailer di Il gladiatore II, il sequel del noto film del 2000 con Russell Crowe. Come Il gladiatore, anche questo film è diretto da Ridley Scott e ci reciteranno tra gli altri Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington, ma non Crowe: racconta la vita di Lucio, il figlio di Lucio Vero e Lucilla e il nipote di Commodo, e in Italia uscirà il 14 novembre del 2024. Sotto al trailer in italiano si può vedere quello in lingua originale.