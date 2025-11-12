È stato pubblicato il primo trailer di Il diavolo veste Prada 2, atteso sequel di una delle commedie più famose e apprezzate degli anni Duemila, che uscirà negli Stati Uniti a maggio del 2026. Nel video compaiono le due protagoniste del primo film, la stagista Andrea Sachs (Anne Hathaway) e l’eccentrica e dispotica direttrice della rivista fittizia di moda Runway, Miranda Priestly (Meryl Streep).

Tratto da un celebre romanzo di Lauren Weisberger, Il diavolo veste Prada uscì nel 2006, e fu fin da subito molto apprezzato per la sua estetica e per il modo audace e ironico in cui il regista David Frankel seppe mettere in scena l’eccentricità di un mondo poco conosciuto al grande pubblico come quello dell’editoria legata alla moda.

Negli ultimi vent’anni è diventato un film di culto soprattutto per la memorabile interpretazione di Streep, che riprese in maniera piuttosto palese la postura e gli atteggiamenti di Anna Wintour, storica responsabile dei contenuti dell’edizione statunitense di Vogue.

– Leggi anche: Una vita da Anna Wintour