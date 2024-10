Il trailer del nuovo film su Bob Dylan con Timothée Chalamet

È uscito il trailer ufficiale di A Complete Unknown, un film di James Mangold sulla vita del cantautore statunitense Bob Dylan, che è interpretato da Timothée Chalamet (che canta con la sua voce, senza venire doppiato). Nel trailer si vede il protagonista arrivare a New York dal Minnesota: in città incontra la cantante Joan Baez, con cui ha una relazione (interpretata da Monica Barbaro); il personaggio basato sulla sua fidanzata dell’epoca è invece interpretato da Elle Fanning.

Dopo che in estate erano state pubblicate alcune foto degli attori durante le riprese, la società di produzione Searchlight Pictures aveva diffuso un primo teaser, più breve. Nel cast ci sono anche Edward Norton, Boyd Holbrook (che interpreta il cantante Johnny Cash), P.J. Byrne, Scoot McNairy, Dan Fogler e Will Harrison. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 25 dicembre e in Italia il 23 gennaio 2025.