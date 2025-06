Francesco Totti ci sa ancora fare, a 48 anni

Domenica, durante una partita amatoriale organizzata dal sito Operazione Nostalgia allo stadio Tardini di Parma, il celebre ex calciatore Francesco Totti ha fatto un gol piuttosto notevole tirando da centrocampo, dimostrando di avere ancora qualche colpo nonostante si sia ritirato da otto anni. Totti scherza spesso sul fatto che sarebbe ancora in grado di giocare ad alti livelli: qualche mese fa ha detto che di recente una squadra di Serie A voleva assumerlo per qualche partita di campionato.

La partita di Operazione Nostalgia, a cui hanno partecipato diversi calciatori attivi negli anni Novanta e Duemila, è finita 7-7.