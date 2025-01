I tornado di fuoco formati dagli incendi di Los Angeles

Da martedì la città di Los Angeles, in California, è alle prese con incendi estesi e devastanti: più di 10mila abitazioni sono state distrutte, decine di migliaia di residenti evacuati, oltre 150 chilometri quadrati di terra bruciata e almeno 16 persone sono morte. I canali televisivi, che stanno raccontando l’emergenze con lunghe dirette, sono riusciti a riprendere alcuni tornado di fuoco (fire tornado o firenado in inglese).

È un fenomeno già osservato negli Stati Uniti e in altri paesi durante gli incendi, in presenza anche di un forte vento. Un tornado di fuoco è, in pratica, una colonna di aria calda, fumo e fiamme che può sollevare oggetti, al pari delle trombe d’aria. Solitamente durano pochi minuti e sono alti qualche decina di metri.