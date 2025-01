Non avevamo mai fotografato questo toporagno

In California tre giovani ricercatori sono riusciti a fotografare un esemplare vivo di Sorex lyelli, un toporagno che vive tra le montagne della Sierra Nevada orientale e che era l’unico mammifero della California, tra quelli conosciuti, a non essere mai stato fotografato.

Il toporagno è stato immortalato da Vishal Subramanyan, un fotografo naturalista di 22 anni, Prakrit Jain e Harper Forbes, due studenti universitari di 20 e 22 anni. Hanno posizionato un centinaio di trappole nel suo habitat naturale, una piccola area montuosa dove hanno campeggiato per tre giorni, e le hanno monitorate costantemente, dormendo a turno solo due ore a testa.

Una delle ragioni per cui questa particolare specie di toporagno non era mai stata fotografata prima, oltre a un basso interesse scientifico, è che in generale è difficile catturare un toporagno vivo. Hanno poche ore di autonomia in mancanza di cibo: per questo, quando vengono catturati da una trappola, i ricercatori li trovano spesso già morti.

Durante la loro spedizione i ricercatori hanno catturato e fotografato (e poi liberato) diverse specie di toporagno. Hanno quindi prelevato un piccolo campione biologico per accertarsi successivamente in laboratorio di essere riusciti a fotografare proprio un Sorex lyelli.

Il Sorex lyelli (anche noto con il nome di toporagno del monte Lyell, una vetta della catena montuosa della Sierra Nevada californiana) è un piccolo mammifero di circa 9-10 centimetri e pesa tra i 2 e i 3 grammi. Ha occhi piccoli e neri, il muso appuntito e passa la maggior parte del proprio tempo sottoterra. Anche se è stato scoperto e classificato più di 100 anni fa dal biologo Clinton Hart Merriam, non si sa molto delle sue abitudini.

I tre ricercatori hanno spiegato che fotografare anche le specie meno conosciute non è soltanto un modo per catalogarle e apprendere qualcosa su di loro, ma anche per sensibilizzare le persone sulle conseguenze del cambiamento climatico e della perdita della biodiversità, utilizzando le immagini per creare una connessione più immediata tra le persone e gli individui fotografati.