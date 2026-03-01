Il video del posizionamento del nuovo ponte sull’Arno a Firenze, in timelapse

Venerdì a Firenze è stato posato sul fiume Arno l’impalcato di un nuovo ponte stradale, pedonale e ciclabile tra Bellariva e il parco dell’Anconella. La sindaca Sara Funaro, che era presente al momento del varo, ha detto che il ponte sarà aperto a giugno e avrà il nome di un personaggio illustre femminile scelto tramite un sondaggio.

Il ponte deve ancora essere completato e sarà lungo circa 180 metri, avrà due campate e una sola pila (la struttura verticale intermedia di sostegno all’impalcato). L’impalcato è stato caricato su carrelli e poi spostato e avvicinato alla struttura sulla riva opposta. Le fasi di rotazione e traslazione sono state fotografate dall’agenzia fiorentina New Press Photo, che ha pubblicato un video in timelapse di tutta l’operazione.