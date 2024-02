Sono passati 20 anni da quel famoso intervallo del Super Bowl con Janet Jackson e Justin Timberlake

Il primo febbraio del 2004, vent’anni fa, i cantanti statunitensi Janet Jackson e Justin Timberlake cantarono insieme durante lo show nell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, probabilmente l’evento sportivo più famoso e seguito al mondo.

L’ultima canzone era Rock Your Body, un singolo che Timberlake aveva pubblicato l’anno prima. Quando pronunciò il verso finale del brano, “better have you naked by the end of this song” (“vorrei averti nuda entro la fine di questa canzone”), Timberlake strappò il reggiseno di Jackson, scoprendole per un attimo una tetta.

L’inquadratura venne subito distolta dalla scena, mentre Jackson cercava di coprirsi. In seguito spiegò che si trattava di un incidente e che Timberlake avrebbe dovuto strappare soltanto il corpetto che indossava e non il reggiseno. Timberlake si scusò, dicendo che si era trattato di un malfunzionamento del costume (un wardrobe malfunction, come si disse in inglese).

L’incidente provocò polemiche e proteste: molti considerarono lo spettacolo indecente e offensivo. Contemporaneamente però il video divenne uno dei più cercati e visti su Internet di sempre, dove divenne famoso come “Nipplegate” (traducibile più o meno come “Il caso del capezzolo”).