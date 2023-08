Il video dei tifosi del Malaga che accolgono un turista a caso all’aeroporto come un nuovo acquisto della squadra

Un rito molto diffuso tra i tifosi delle squadre di calcio (ma anche di altri sport) è quello di andare in massa all’aeroporto per accogliere un nuovo acquisto della propria squadra durante le sessioni di calciomercato, cioè il periodo in cui le squadre possono vendere giocatori e comprarne di nuovi. Serve un po’ alla tifoseria per sfogare l’entusiasmo e un po’ a instaurare da subito un legame con l’ambiente: solitamente più il nuovo giocatore messo sotto contratto è considerato forte e atteso, più persone lo aspettano in aeroporto intonando cori, mostrando striscioni e regalandogli sciarpe e magliette della sua nuova squadra.

Quest’anno ai tifosi della squadra spagnola del Malaga sta andando male: manca poco alla fine della sessione estiva di calciomercato e il club spagnolo non ha ancora acquistato neanche un giocatore. Per ironizzare sulla situazione, i tifosi hanno inscenato l’arrivo di un nuovo giocatore in aeroporto, accogliendo un turista a caso – molto disorientato – come se fosse un campione molto atteso, facendo cori, esibendo striscioni, sciarpe e scattando diverse foto. Uno dei tifosi si è anche prestato all’interpretazione di un addetto alla sicurezza che cerca di tenere a bada l’entusiasmo dei presenti, facendo passare il “giocatore” tra la folla.

Malaga fans disappointed at not seeing their club register a single signing, drove to the airport and picked up a random tourist who had just landed to greet him as a new player. 😭😭 pic.twitter.com/l4xvsSNszL — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 22, 2023

Il Malaga è una squadra storica del campionato di calcio spagnolo e fino a non molti anni fa era tra le più competitive d’Europa: nel 2012/2013 partecipò alla Champions League, la più importante coppa europea per club, spingendosi fino ai quarti di finale. Dopo quella stagione non è più riuscita a ripetersi, fino a retrocedere nella seconda divisione spagnola da ultima in classifica nel 2018. Lo scorso anno è retrocessa di nuovo e attualmente gioca nella terza divisione del calcio spagnolo.