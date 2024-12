Il teaser trailer della terza stagione della serie “The White Lotus”

Lunedì Sky ha diffuso un breve trailer della terza stagione dell’apprezzata serie tv The White Lotus, scritta e diretta da Mike White e prodotta da HBO. La prima stagione era ambientata in un resort di lusso alle Hawaii e la seconda in Sicilia: la terza invece si svolgerà in Thailandia e avrà per protagonisti Parker Posey, Leslie Bibb, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Walton Goggins e Jason Isaacs, oltre a Natasha Rothwell, che nella prima stagione interpretava la responsabile della spa dell’albergo delle Hawaii, Belinda. In Italia la terza stagione sarà disponibile dal prossimo 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW. Qui sotto il teaser trailer in italiano:

Qui invece quello in inglese:

