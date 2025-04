Quando c’è una minaccia gli elefanti proteggono i più piccoli accerchiandoli

Lunedì c’è stato un terremoto di magnitudo 5.2 nel sud della California, e un gruppo di elefanti adulti che vive nello zoo di San Diego ha accerchiato il più piccolo di loro per proteggerlo. Come spiega la San Diego Zoo Wildlife Alliance, che ha condiviso un video con decine di migliaia di visualizzazioni, è un meccanismo di difesa naturale noto come “cerchio d’allerta”, o “cerchio di protezione”, e serve appunto per tutelare i più piccoli dalle minacce esterne.

L’epicentro del terremoto è stato a Julian, una sessantina di chilometri a nord-est di San Diego: finita l’emergenza gli animali hanno ricominciato a farsi i fatti loro, ma per un po’ sono rimasti vicini.