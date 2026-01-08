La tennista che ha partecipato a un torneo professionistico senza saper giocare

Da mercoledì girano online i video della partita di tennis giocata al torneo ITF di Nairobi, in Kenya, tra la tedesca Lorena Schaedel e l’egiziana Hajar Abdelkader, 21 anni. La prestazione di Abdelkader in particolare ha attirato l’attenzione, perché ha partecipato al torneo (di importanza relativa, ma pur sempre professionistico) dando l’impressione di non aver mai giocato a tennis prima. Abdelkader ha commesso 20 doppi falli su 24 servizi (di fatto non riuscendo a mandare con successo la palla nella metà di campo dell’avversaria), ha fatto appena 3 punti (due su doppi falli dell’avversaria, e uno su un suo errore) e ha perso infine 6-0, 6-0. In alcune occasioni Schaedel le ha dovuto dire dove posizionarsi e darle delucidazioni sul regolamento. I video della partita sono abbastanza esplicativi.

Di Abdelkader si sa poco nulla: ha un profilo sul sito dell’ITF, la federazione internazionale di tennis, in cui l’unica informazione (a questo punto probabilmente non vera) è che ha iniziato a giocare a 14 anni. Si è qualificata al torneo di Nairobi attraverso una wild card, un meccanismo a volte discusso che permette agli organizzatori dei tornei di riservare alcuni posti a chi vogliono, in sostanza. Non è chiaro perché le sia stata data questa possibilità; l’ITF, contattata da alcuni giornali, per il momento non ha commentato.