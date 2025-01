Le partite in diretta degli Australian Open trasmesse come se fossero un videogioco

In questi giorni a Melbourne si stanno giocando gli Australian Open, uno dei principali tornei di tennis al mondo. Gli organizzatori non hanno i diritti per mostrare tutte le partite (li hanno venduti ai vari broadcaster), e per trasmetterle lo stesso sul loro YouTube hanno trovato una soluzione un po’ particolare, molto commentata sui social e dai risultati piuttosto buffi. Le partite infatti vengono trasmesse in diretta con il commento e il sonoro reali, ma i giocatori sono sostituiti da avatar che ne riproducono le mosse simili a quelli di un videogioco (o in misura minore di un cartone animato): sono molto simili a quelli di Wii Tennis, il videogioco della popolare console in cui le persone per giocare devono muoversi e mimare i gesti dei loro avatar in prima persona (per qualcuno invece si ispirano al videogioco Grand Slam Tennis).

Un match point di Carlos Alcaraz, anzi del suo avatar

Il risultato come detto è divertente e un po’ straniante, anche perché non è sempre del tutto centrato: a volte l’audio e il video non sono sincronizzati, altre volte la pallina scompare temporaneamente. Uno dei momenti migliori finora è stato quello in cui è stato necessario riprodurre il tennista russo Daniil Medvedev che rompeva la racchetta sbattendola contro la rete: il risultato è stato a suo modo comico.