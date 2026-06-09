Un raro episodio di grande rispetto tra avversari politici, a Trani

A Trani i giornalisti hanno ripreso un momento di grande complicità ed evidente rispetto reciproco fra il candidato vincitore del ballottaggio delle elezioni comunali e quello sconfitto. Il neo-eletto sindaco Marco Galiano, dirigente scolastico sostenuto dal centrosinistra che ha preso il 51,14 per cento, stava commentando il risultato circondato dai giornalisti quando gli è suonato il telefono. Dopo aver visto che a chiamarlo era l’altro candidato, Angelo Guarriello (del centrodestra, che ha preso il 48,86 per cento), ha deciso di rispondere nonostante la presenza della stampa.

Dalle parole di Galiano si intuisce che Guarriello si è congratulato con lui per la vittoria. Galiano gli si è rivolto in modo molto cordiale ringraziandolo, dicendogli che «come al solito» si stava dimostrando «un signore» e un «galantuomo» e che sperava di poterlo «abbracciare presto di persona».

Galiano ha poi commentato il momento con i giornalisti presenti, che hanno dimostrato entusiasmo per questa rara testimonianza di stima tra avversari politici, spiegando che lui e «Angelo» hanno «un rapporto umano straordinario», che si conoscono da tempo e che ha avuto la fortuna di succedere al padre di Guarriello come preside di una scuola che ha diretto per sette anni: «Ci vogliamo bene e questa è una cosa che comunque penso farà bene all’intera città».