No, il calciatore iraniano Mehdi Taremi non smetterà di giocare per andare in guerra con l’Iran

Martedì mattina il quotidiano sportivo italiano Tuttosport aveva in prima pagina, nella parte alta, questo titolo: «Taremi: vado in guerra». L’articolo a cui si riferisce, uscito a pagina 23 del giornale (e anche sul sito) e ripreso da altri siti e quotidiani, racconta di come l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (che gioca in Grecia nell’Olympiacos, che ha giocato nell’Inter e che ha oltre 100 presenze con la nazionale dell’Iran) avrebbe deciso di lasciare la Grecia e il calcio per tornare in Iran a combattere per l’esercito iraniano nella guerra contro Stati Uniti e Israele.

All’interno dell’articolo si cita anche una frase che «avrebbe confidato» ad alcuni compagni: «Il mio paese ha bisogno di me». È tutto falso, però.

L’agente di Taremi, Federico Pastorello, in un comunicato ha smentito la cosa parlando di «frasi attribuite a Mehdi Taremi che non riflettono la realtà della situazione». Pastorello ha scritto anche che il giocatore, uno dei più forti di sempre nel calcio iraniano, è «totalmente concentrato sul suo lavoro ad Atene».

Il sito di fact checking Facta scrive che l’origine di questa «notizia inventata» risale a un post su Facebook della pagina Football Stories, poi ripreso su X. Taremi, che domenica ha giocato la partita del campionato greco tra Panserraïkos e Olympiacos, già in diverse occasioni aveva preso posizione contro il regime iraniano.

