L’interpretazione falsa del ministro Tajani sul significato della bandiera europea

Domenica era il quarantesimo anniversario della creazione della bandiera dell’Unione Europea, che nel 1985 fu adottata dall’allora Comunità Europea nella forma con cui oggi la conosciamo: con lo sfondo blu e 12 stelle disposte a cerchio. Tra i vari post di celebrazione dell’anniversario c’è anche quello del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, il quale ha riproposto un’interpretazione falsa sulla sua simbologia che circola da tempo in ambienti conservatori: «Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane». In realtà il disegno della bandiera europea si ispira a valori del tutto laici, come ricorda la pagina ufficiale della storia della bandiera sul sito della Commissione Europea.

«Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri»: il 12, dice la Commissione, è stato scelto come simbolo di perfezione e interezza.

La bandiera era stata scelta già nel 1955 dal Consiglio d’Europa, un organo indipendente dall’Unione Europea che si occupa di democrazia e diritti umani. Nel 1983 poi nel corso della prima legislatura del Parlamento Europeo – la prima in cui fu eletto a suffragio universale – fu decisa l’adozione ufficiale, che divenne effettiva il 29 giugno del 1985.

Fu disegnata dal disegnatore franco-tedesco Arsène Heitz, che lavorava al Consiglio d’Europa, era cattolico e molto devoto alla Madonna: da qui la credenza comune che dietro la simbologia del disegno ci siano ragioni religiose, ma non ci sono elementi concreti per ritenerlo, come studi o dichiarazioni di allora. Il post di Tajani ha ricevuto molte critiche, e su X è stato sottoposto a una cosiddetta community note, cioè quel sistema con cui gli utenti possono correggere o aggiungere informazioni e contesto a informazioni false condivise da qualcun altro.