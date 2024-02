Il video dell’esibizione di Alicia Keys al Super Bowl modificato per eliminare la sua stonatura

Domenica c’è stato negli Stati Uniti il Super Bowl, la finale del campionato di football americano in cui hanno vinto i Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Il Super Bowl è uno degli eventi più importanti e più seguiti del paese e si stima che quest’anno sia stato visto da più di 123 milioni di persone. Come sempre durante l’intervallo, chiamato Halftime Show, si sono esibiti degli artisti molto famosi: quest’anno l’ospite principale era Usher, con una breve apparizione di Alicia Keys.

Keys ha cantato “If I Ain’t Got You”, una delle sue canzoni più famose, ma al momento del ritornello la cantante ha insolitamente stonato, anche se per meno di un secondo. Questo momento è stato visto dalle milioni di persone che stavano guardando la sua esibizione, ma poco dopo diversi hanno notato che nella versione pubblicata sull’account ufficiale di YouTube della National Football League (NFL), la principale lega di football americano che organizza il Super Bowl, questo errore non ci fosse più e la nota fosse eseguita perfettamente. Questo cambiamento è stato fatto quindi artificialmente, con una tecnica molto comune e usata nell’ambito musicale o delle registrazioni che permette di sostituire un suono con un altro.

Last night Alicia Keys’s voice cracked (first video), and fascinatingly, the official NFL YouTube channel appears to be attempting to erase that little moment, having edited it out in their upload (second video). pic.twitter.com/EM4k8rWT8c

