La confessione di un tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico

Dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon, martedì ad Anterselva, il norvegese Sturla Holm Laegreid – uno dei migliori biatleti al mondo – si è messo a piangere. Non era, non solo perlomeno, emozione per il risultato.

Laegreid ha 28 anni durante un’intervista con l’emittente norvegese NRK ha pianto per aver tradito, «tre mesi fa», una persona che aveva incontrato tre mesi prima e che ha descritto come «la più bella e gentile al mondo». L’ultima settimana, ha detto Lagraeid, «è stata la più brutta della mia vita». Lagreid non ha chiarito di chi (e a chi) stesse parlando, né ha aggiunto altri dettagli sul tradimento. Ha però detto che questa persona «ha già avuto troppe cose con cui fare i conti nell’ultima settimana», di sperare che «ci sia luce in fondo al tunnel per me e per lei, e che possa continuare ad amarmi».