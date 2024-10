Stevie Wonder che canta “Happy Birthday” per i 60 anni di Kamala Harris

Il 20 ottobre la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha compiuto 60 anni e durante un comizio a Jonesboro, in Georgia, è stata festeggiata anche dal celebre cantante e musicista Stevie Wonder, che ha cantato assieme al pubblico la sua nota canzone “Happy Birthday”.

Harris è la candidata dei Democratici alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle elezioni del prossimo 5 novembre e negli ultimi eventi legati alla campagna elettorale sembra aver cambiato strategia comunicativa, abbandonando l’ironia delle prime interviste e parlando di più dei pericoli per la democrazia statunitense legati a un’eventuale vittoria del Repubblicano Donald Trump. A ogni modo proprio pochi giorni fa aveva condiviso un post su X in cui diceva che Stevie Wonder era un suo amico di lunga data e lo ringraziava per il suo sostegno.

– Leggi anche: Un’altra canzone di Stevie Wonder